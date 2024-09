UniCredit Scholz attacca | Atto ostile Commerbank agli italiani ira Germania

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 24 settembre 2024) Lasta cercando in tutti i modi di fermareche sta letteralmente scalando la seconda banca tedesca. Il gruppo italiano è di fgià salito al 21% in Commerzbank e ha chiesto alla Bce l'autorizzazione per salire fino al 29,9%, a un soffio dalla soglia dell’Opa. Chi si aspettava un dietrofront su Commerzbank da parte di, o quanto meno una posizione attendista, - riporta Il Sole 24 Ore - è rimasto spiazzato. Perché nonostante l’annunciato stop alla vendita di nuove azioni da parte del Governo tedesco - che detiene il 12% di Commerzbank -dimostra di non voler mollare la presa. E anzi rilancia e sale al 21% della banca target, pur trovando però il muro tedesco: "Attacchi non amichevoli, acquisizioni ostili, non sono mai una cosa positiva per le banche", ha detto ieri il cancelliere tedesco, Olaf. Segui su affar.it