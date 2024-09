Turismo dai due volti in Maremma Ecco il sondaggio di Confesercenti | Bene solo il mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Grosseto, 24 settembre 2024 – Un. Nato per “tastare il polso” al tessuto produttivo locale.Grosseto, per il secondo anno consecutivo ha messo nero su bianco i risultati di 250 esercizi commerciali con oltre 5.600 risposte raccolte sulle domande del questionario, vedendo incrementato di oltre il 10% il numero degli imprenditori che hanno completato il questionario in ogni sua sezione, anche facoltativa. E, come nel 2023, la situazione è critica: l’“insoddisfazione” infatti cresce nel ‘cassetto’ a fine estate. Gli unici “sorrisi” sono quelli che arrivano dalla zona costiera del nord della Provincia (Castiglione e Follonica). Il rapporto fra le aspettative e la realtà sembra aver lasciato più delusi nella costa grossetana e nella zona interne delle Colline Metallifere e dei comuni dell’Albegna.