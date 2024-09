Turetta la lunga lettera dopo l’arresto | Non sono cattivo ora ho perso tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Il processo contro Filippo, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, sarà piuttosto rapido, grazie alla decisione della difesa di optare per il rito immediato, una scelta che mira a evitare il clamore mediatico. Questo tipo di procedimento permette di accelerare i tempi, saltando la fase dell’udienza preliminare, poiché l’evidenza delle prove è considerata schiacciante. Durante la prima udienza tecnica in Corte d’assise,era assente, ma è presente un documento significativo: unache ha scritto ai suoi genitoriessere stato arrestato in Germania. Nella, pubblicata in anteprima dal Corriere della Sera, emerge il profondo senso di paura e angoscia per ciò che lo attende.