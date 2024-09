Telegram capitola fornirà alle autorità i dati per risalire agli utenti sottoposti a procedimenti legali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L’app di messaggisticaconsegneràgiudiziarie gli indirizzi IP delle connessioni perall’identità delle persone e i numeri di telefono deglinel caso dinei loro confronti. Lo ha annunciato il fondatore di, Pavel Durov, in un post sul proprio canale certificando lazione di frontepressioni dellefrancesi. Durov, cittadino russo ma con cittadinanza francese ed emiratina era stato arrestatolo scorso 24 agosto al suo arrivo a Parigi. Accusato, in quanto fondatore insieme al fratello e amministratore delegato di, di complicità per i traffici illegale, ovvero distribuzione di materiale pedopornografico, droghe ile software di hacking, che si appoggiano alla piattaforma.