Scossa di terremoto a Paspardo Il sindaco fa evacuare la scuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Qualche attimo di paura, ma per fortuna nessun ferito dopo ilavvertito dalla popolazione nel nord della provincia di Brescia ieri pomeriggio. Unache ha avuto come epicentro. Alle 14,53 di ieri, 23 settembre, la sala sismica Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato undi magnitudo 3.1 a circa sette chilometri a est del comune della Val Camonica, non lontano dal Rifugio Maria e Franco con una profondità di nove chilometri. Lasi è sentita chiaramente nel piccolo comune della Val Camonica con meno di seicento abitanti ed ha creato preoccupazione tra i residenti, tanto che il, Fabio De Pedro, allertato da insegnanti, cittadini e consiglieri, ha alla fine deciso di fargli alunni che in quel momento erano impegnati con le lezioni all’interno delle aule dellaelementare.