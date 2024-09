Roma | tra fischi e contestazione l' esordio perfetto di Juric

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Una partita perfetta, senza possibilità di vittoria per gli avversari, tanto da trasformare in larga parte iin applausi, almeno per la durata dell'incontro. Il debutto di Ivansulla panchina giallorossa è stato praticamentein termini di gioco, in netta contrapposizione con tutti i problemi ambientali che adesso coinvolgono i giallorossi al momento. Lavince con un perentorio 3-0 la sfida contro l'Udinese, negando ai friulani la chance di tornare in vetta alla classifica per una seconda giornata consecutiva. I capitolini fanno benissimo la propria parte interpretando una sfida in maniera dominante e impeccabile dal punto di vista dell'atteggiamento e trovano gol e prestazioni convincenti da parte di tutti i giocatori più importanti della rosa. Il risultato è rotondo ma forse non dice nemmeno abbastanza del dominionista.