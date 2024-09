Referendum sulla cittadinanza record di adesioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) È stato raggiunto l’obiettivo delle 500mila firme necessarie per convocare ilche propone la modifica della legge, riducendo da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari per ottenere laitaliana. In sole 24 ore, c’è stato un vero boom disul sito www..it, superando la soglia con largo anticipo rispetto alla deadline del 30 settembre. Problemi tecnici eIl sito ha registrato un traffico così elevato da andare in tilt più volte, costringendo gli utenti a ripetuti tentativi per completare la sottoscrizione. Nonostante questi problemi, la piattaforma del Ministero della Giustizia ha raccolto complessivamente oltre 155.000 firme, segnalando la grande partecipazione di una parte della popolazione a sostegno dell’iniziativa.