Raffaele Donini | Stroncare il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario

(Di martedì 24 settembre 2024) Perl’escalation ben venga anche "l’arresto in flagranza di reato differito", come proposto dal ministro Orazio Schillaci, e più in generale "sì alla proposta di una task force" appoggiata anche dalla Cgil. È l’assessore regionale alla Sanità,, a fare il punto sulpurtroppo in crescitaa medici e infermieri. Assessore, ha parlato con il questore sulle soluzioni per evitare nuoveal? "Eravamo insieme per presentare un progetto di prevenzione sanitaria. Ho capito che la sicurezza delabbia la priorità nei suoi impegni. Per me è così. E’ intollerabile la violenza sui sanitari. Va potenziata l’azione repressiva e fatto subito qualcosa per la riduzione del rischio".