Parrucca e occhiali da nerd | lo show in incognito di Chris Martin al karaoke

(Di martedì 24 settembre 2024)da, completo trasandato e cravatta:si è presentato così al locale diDino’s Lounge di Las Vegas, camuffato per non farsi riconoscere dagli avventori. Senza tenere conto di un particolare fondamentale: la sua voce è inconfondibile GUARDA LE FOTO Ex ed amici: da Gwyneth Paltrow ea Brad Pitt e Jennifer Aniston. Le foto, è lui o non è lui al? Il leader dei Coldplay, 47 anni, è salito sul palco con un palloncino rosa in una mano e il microfono nell’altra per intonare All my love, l’ultimo singolo della band che farà parte del prossimo album Moon Music, in uscita il 4 ottobre.ha iniziato la performance ma sono bastate pochissime note per capire che si trattava di un cliente davvero speciale.