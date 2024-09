Paganin | Inter sembra appagata Ho dubbi sulla preparazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) I problemi dell’sono chiari in questo preciso momento di stagione. Simone Inzaghi deve risolverli al più presto, Antoniodice la sua su TMW Radio. PROBLEMI – Dopo il derby perso contro il Milan si può parlare di una crisi di risultati in casa nerazzurra. Una sconfitta e due pareggi in cinque partite di campionato, troppo per i campioni d’Italia. Antoniosi unisce al pensiero: «Ho qualche, tanti ragazzi arrivano da Europei e Copa America e quindi hanno avuto poco riposo. Ma a prescindere da questo,esserci stata nel derby una sorta di appagamento post-City. Inconsciamente, affrontando una squadra in difficoltà, ho visto una squadra un po’ piatta. I gol presi denotano un po’ di disattenzione. Il Milan ha meritato, ma ho visto una squadra un po’ fiacca. Ma siamo all’inizio e aspettiamo per i giudizi.