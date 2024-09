Marcus Menniti il patrimonio culturale italiano come ispirazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 24 settembre 2024)è un giovane stilista emergente classe 1996 di origine italo/svedesi, nato in Svezia sin da piccolo si trasferisce in Italia a Roma, sarà la nonna calabrese e sarta nonché creatrice di abiti da sposa ad ispirare il giovane, ma la passione più grande è il calcio, sin da piccolo il giovanetenterà di costruirsi una carriera in questo settore, grazie a questo sport vincerà una borsa di studio negli Stati Uniti, oltre allo sport non perderà di vista gli studi e si si laureerà in psicologia e conseguirà due master importanti il primo in comunicazione, l’altro in entrepreneurship, un infortunio purtroppo metterà fine al sogno calcistico diche non si farà certo cogliere dallo sconforto, spingendolo a cambiare direzione alla ricerca di un nuovo sogno da realizzare.