Le nutrie un flagello da eliminare

(Di martedì 24 settembre 2024) Negli ultimi anni noto un sempre crescente accanimento contro animali definiti nocivi. Un esempio sono leconsiderate un. Certo qualche danno lo fanno nei fossi e nei canali, ma non certo più dell'uomo che spesso non fa, o fa male, la manutenzione agevolando poi situazioni estreme come l'alluvione che per due volte in un anno ha colpito duramente la Romagna. Mi pare che la scelta diil maggior numero dipossibile sia una esagerazione. Maurizio Landi Risponde Beppe Boni Ci troviamo di fronte a due problemi separati ma nello stesso tempo intrecciati. Gli enti pubblici, e per una parte pure i privati, devono migliorare la manutenzione di fiumi, torrenti, fossi, canali, terreni collinari e montuosi e attivare difese idrauliche dove servono. La mancata cura concorre a creare disastri in casi di forti piovute come è accaduto recentemente in Romagna.