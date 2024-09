Israele applica lo Shock and aew colpisci e terrorizza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Da ieri mattina sono in corso sul Libano attacchi aerei israeliani con una frequenza e un’intensità che non si registrava da parecchio tempo, ovvero dai 34 giorni che, dal 12 luglio al 14 agosto del 2006, videro l’aviazione israeliana (Iaf) impegnata in una rappresaglia decisa dopo il sequestro di due soldati da parte di Hezbollah. Ora però quell’intensità è stata superata: i messaggi diffusi dalle forze armate parlano di 150 sortite contro circa 300 obiettivi nei distretti di Nabatieh, Tiro, Marjaayoun e nella valle della Bekaa nelle ultime 36 ore. Ciò che l’aviazione vuole colpire sono principalmente i magazzini e di depositi di armamenti, le postazioni di lancio di razzi e missili, nonché i centri di comando e controllo dei droni.