Il ricordo dei caduti Usa a 80 anni dalla fine della guerra

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 - Cittadini italiani e americani insieme per onorare iIImondiale. Per questa cerimonia, sarà la prima assoluta in Italia, è stato scelto il cimitero Americano di Firenze. L’obiettivo è onorare l’80°versariocampagna d’Italia. L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre alle 11 per una cerimonia solenne organizzata dall’associazione ‘Be the Difference - Never Again’, in collaborazione con l'American Battle Monuments Commission e il Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze. Sarà un tributo aiamericani che riposano in questo luogo sacro. I partecipanti saranno accanto alla lapide di un militare, creando un momento di riflessione toccante.