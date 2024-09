Il referendum sulla cittadinanza sarebbe abrogativo e vincolante nonostante ciò che si legge in Rete

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 24 settembre 2024) Il 23 settembre 2024 è stato pubblicato un post su X che recita: «Ma cos’è sta roba del? In Italia non sono vincolanti (che poi, si fa per dire) solo iabrogativi? Non è uno spreco di soldi e tempo?». Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione. Il 4 settembre 2024 alcuni movimenti, associazioni e politici italiani hanno depositato alla Corte di cassazione il quesito referendario, che mira ad abbassare da 10 a 5 anni il requisito temporale di permanenza legale su territorio italiano ai fini della presentazione della domanda di concessione dellada parte dei maggiorenni.