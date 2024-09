Due arresti per violenze domestiche | aggressioni a Pineto e Giulianova in manette marito e fidanzat

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) Teramo - A, due uomini sono stati arrestati per gravi episodi di maltrattamenti fisici nei confronti delle rispettive compagne, riportando serie accuse. A, i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver aggredito la moglie con calci e pugni durante una violenta lite. Il diverbio sarebbe nato per motivi di scarso rilievo, ma l'escalation della discussione ha portato l'uomo a colpire ripetutamente la donna, causandole lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in circa sette giorni. Attualmente, l'uomo si trova aglidomiciliari presso la propria abitazione, mentre la donna ha trovato rifugio presso alcuni parenti, lasciando temporaneamente il domicilio coniugale.