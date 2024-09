Dopo l’alluvione Polizze obbligatorie per le imprese Confindustria | investimenti a rischio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L’obbligo per ledi assicurarsi contro le calamità naturali scatterà dal primo gennaio del 2025. Ma il presidente della, Emanuele Orsini, non nasconde le sue preoccupazioni, soprattutto per ildi rendere meno competitive e attrattive larghe porzioni del nostro territorio. Il numero uno degli industriali insiste soprattutto sulla necessità di accelerare le opere per la messa in sicurezza e la mitigazione delidrogeologico, mettendo la parola fine alle polemiche degli ultimi giorni: "Ci sono i progetti, tutte le parti politiche devono fare una cosa sola, dare attuazione a tutti i progetti. Serve, pancia a terra, finire i 280 cantieri che sono in corso e serve che i 400 progetti che ci sono vengano fatti velocissimamente. Questo è quello che si aspetta la gente di quelle terre, i romagnoli se lo meritano".