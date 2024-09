Diceva un tale Prego? Gaffe di De Martino attimi di gelo in studio ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Altro giro e altra puntata di, il gioco dei pacchi e della fortuna condotto con clamoroso successo su Rai 1, ogni sera, da Stefano De. La puntata in questione è quella proposta dalla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di lunedì 23 settembre, una puntata "infinita", durata quasi mezz'ora in più del consueto, a causa dello sciopero delle maestranze Rai che ha imposto per la giornata sensibili variazioni in palinsesto. Ma ora, veniamo a quanto successo in: il concorrente in gara è stato Damiano, un giovane laureando in Storia soprannominato "Jannacci" per la sua forte somiglianza con il celebre cantautore, Enzo Jannacci. Damiano, che rappresentava il Veneto con il pacco numero 6, è stato accompagnato indal padre, ribattezzato "Branduardi" dal conduttore per via del suo aspetto.