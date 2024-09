Cagliari-Cremonese oggi in tv | canale orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match deidi finale della. Unipol Domus teatro di questa sfida secca a eliminazionetra i sardi, che sono partiti malissimo in campionato e sono ultimi, e i lombardi grigiorossi reduci da una vittoria nel loro campionato di B di vertice. La Juventus agli ottavi per chi avanza. Chi la spunterà? La partita avrà inizio alle ore 18.30 di martedì 24 settembre. COME VEDEREIN TVsarà visibilein tv sul20 di Mediaset,su Mediaset Infinity,scritta su Sportface.in tv:SportFace.