Automobilismo | Cetilar Racing chiude la 6 Ore di Indianapolis con un buon settimo posto

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 –tra le GTD, nella classe più affollata e con un livello di competitività sempre molto elevato. Un risultato sicuramente positivo, quello ottenuto nella Battle on Bricks dalla Ferrari 296 GT3 n.47 del teamsu cui si sono come sempre alternati Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Giorgio Sernagiotto. Il penultimo appuntamento della serie Endurance dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che è approdato lo scorso fine settimana sull'Motor Speedway si è concluso diversamente da come era iniziato, ovvero con una qualifica difficile al termine della quale era arrivato il 16° responso.