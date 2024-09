Atp Pechino 2024 Sinner | Felice di essere qui ho bei ricordi Il calendario? Duro ma possiamo scegliere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “È fantasticoqui, è un torneo speciale per me. Non vedo l’ora di scendere in campo, come l’anno scorso ci sono davvero tanti grandi giocatori. Sono veramentediqui ae di scendere in campo per il primo match”. Esordisce così in conferenza stampa Jannik, che oggi ha anche presenziato al sorteggio del tabellone dell’ATP 500 di, dove affronterà al debutto il cileno Nicolas Jarry. Il tennista azzurro si è preso qualche giorno di pausa dopo il trionfo agli US Open ma non è preoccupata: “Non credo di aver perso la condizione fisica. Sono sempre concentrato sul migliorare e cercare di capire meglio me stesso e il mio corpo. I risultati non sono così importanti. Sono ovviamentedi tornare a giocare, d’altronde è quello per cui mi alleno, così da vedere poi cosa funziona e cosa no di ciò che proviamo”, ha analizzato Jannik.