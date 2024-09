Arezzo Troise va a caccia del tris La difesa resta in emergenza Il Gubbio si affida all’ex D’Ursi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) di Andrea LorentiniCalare ilper decollare definitivamente in campionato. Contro ill’insegue la terza vittoria consecutiva dopo il doppio 1-0 contro Legnago e Pontedera per dare continuità di risultati ed alzare il livello pzionale. Non c’è stato nemmeno il tempo di gustare il blitz allo stadio Mannucci che già si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. La sfida agli umbri è il primo di due esami probanti in una settimana intensa che si concluderà domenica contro la Ternana, una delle favorite per la B. I rossoblù, allenati da Taurino, sono appaiati a quota 9 al Cavallino e reduci da tre pareggi consecutivi, ma sono ancora imbattuti in campionato dopo cinque giornate.