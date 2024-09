Aprono alla visite a Palazzo Pitti gli appartamenti della Duchessa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 24 settembre 2024) FIRENZE – Un altro capolavoro apre le porte a. Il lussuoso Appartamento, in cui finoconsegna allo Stato Italiano nel secondo dopoguerra, visse la vedova del Duca Amedeo d’Aosta Anna di Francia, per la prima volta in assoluto diventa in pianta stabile accessibile ai visitatori. Nei passati decenni i suoi ambienti sono stati visibili in rarissime occasioni; ora le porte dell’appartamento, collocato al secondo pianoreggia, si apriranno al pubblico il 29 settembre. Successivamente sarà attivato un calendario diaccompagnate in programma ogni domenica, a partire da novembre, per ammirarne le sale in tutto il loro fasto. L’attuale allestimento è frutto di uno scrupoloso restauro che ha ricostruito gli ambienti ottocenteschi attraverso gli inventari di corte. La destinazione di questa parte delnon è mai cambiata attraverso i secoli.