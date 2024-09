Uomini e Donne riparte oggi su Canale 5 con nuovi tronisti e tanto amore in gioco

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024)alle 14:50 su”, il celebre dating show di Maria De Filippi che torna a intrattenere milioni di telespettatori con nuove storie e amori in cerca di un lieto fine. La prima puntata della stagione promette di essere ricca di emozioni, grazie aiprotagonisti del Trono Classico e Over. IFrancesca Sorrentino, Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon sono pronti a mettersi in, sperando di trovare la loro anima gemella sotto i riflettori del pubblico. Idel Trono Classico difa il debutto di questa stagione introduce quattrodel Trono Classico, giovani e decisi a vivere un’esperienza autentica. Francesca Sorrentino, con la sua personalità forte e intraprendente, è pronta a lasciare il segno.