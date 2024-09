Tutti in sella per la sicurezza Torna ’Apecchiese tranquilla’ Le 500 firme dei motociclisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Domenica 29 settembre l’Associazione ’Ferro E Motus’ organizzerà per il decimo anno la manifestazione “Apecchiese tranquilla - SP257 Revisited”. Inti dell’itinerario regionale che collega Umbria e Marche saranno ancora una volta solcati da un “serpente” colorato e festoso di centauri, che condivideranno una bella giornata in, ma responsabilizzeranno anche le amministrazioni pubbliche competenti a curare gli interventi necessari a migliorare lae richiamerannogli utenti della strada a guidare lungo il tracciato nel rispetto delle norme. L’anno scorso furono in tutto 500 i firmatari della petizione promossa dal sodalizio tifernate per chiedere alle istituzioni la posa in opera di barriere, segnaletica verticale e altri interventi strutturali.