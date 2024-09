Traffico Roma del 23-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàintenso le principali arterie cittadine in particolare sulle consolari cassa salari e Flaminia rallentamenti sulla A24 rallentamenti sul lungotevere è sulla Portuense e sulla Colombo tra intenso sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio Ponte Marconi riduzione di carreggiata in direzione Eur per lavori sui marciapiedi divieto di transito per potature in largo di Villa Paganini e vicolo della Fontana M C proseguono i lavori per il prolungamento della linea al Colosseo da oggi al 7 dicembre previste modifiche del servizio per procedere con prove integrate e test da stasera al 31 ottobre la tratta Malatesta San Giovanni chiuderà alle 21 e poi avverrà con bus navetta In collaborazione con Luce Verde infomobilità