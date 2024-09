Team Altamura squalificato il tecnico Di Donato | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali, ha emesso le proprie decisioni sulle gare giocate il 20 e 21 settembre squalificando per una giornata ilDaniele Didel. L’allenatore ha ricevuto la squalifica “per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 21/71 dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta“. L'articoloilDi: ilCalcioWeb.