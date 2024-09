Spuntano le aggiunte degli avvocati al libro di Marella sullo chalet in Svizzera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nella vicenda giudiziaria per l'eredità dell'avvocato Gianni Agnelli ha fanno rumore nei giorni scorsi il sequestro preventivo da parte della Procura di Torino di 74,8 milioni di euro per frode fiscale nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen. Al centro della vicenda la presunta costruzione da parte dei nipoti diCaracciolo, vedova di Gianni Agnelli, di una residenza fittizia indella nonna. Questo per evitare che parte dell'eredità andasse alla loro madre Margherita e sottrarre l'ingente patrimonio di Caracciolo detenuto all'estero e i suoi redditi alle leggi successorie e fiscali italiane.