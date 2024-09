Spal infrangi il tabù del Mazza Col Carpi per sbloccarsi in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Missione prima vittorialinga. Dopo aver steccato con l’Ascoli e soprattutto con la Lucchese, laci riprova colnel posticipo della quinta giornata di campionato. I biancazzurri hanno ripreso fiato grazie al successo di Sestri Levante, ma il bilancio dei primi quattro turni resta comunque insufficiente per una squadra che ha il dovere di gravitare nella parte alta della classifica. Laarriva al posticipo coi biancorossi in buone condizioni psico-fisiche, con una squadra praticamente al completo. Oltre al lungodegente Fiordaliso infatti mancherà soltanto Calapai, mentre Awua e Karlsson hanno recuperato e saranno disponibili quantomeno per uno spezzone di partita.