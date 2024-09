Premier League quinta giornata | spettacolo City-Arsenal ok Liverpool e Chelsea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 - Quinto turno diche si è chiuso con lo scontro al vertice tra Manchester. Citizens e Gunners hanno dato vita a una gara spettacolare chiusa con un pareggio grazie al gol di Stones in pieno recupero. Per la squadra di Arteta da segnalare anche il primo, e bellissimo, gol di Riccardo Calafiori che, al 22', ha pareggiato la rete iniziale del solito Haaland (per lui 100 gol inin 105 partite giocate). I tre punti se li prendono il, che ha vinto contro il Bournemouth, il Tottenham, che ha battuto il Brentford, e ilche nell'anticipo di sabato ne ha fatti tre al West Ham. Un solo punto per lo United che pareggia in casa del Crystal Palace. Ripercorriamo tutte le sfide del weekend. Tutti i match della 5°aSi parte da sabato con ilche domina la sfida contro il West Ham e vince 0-3.