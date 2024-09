Operazione ‘Smart’ weekend di controlli anche in Bergamasca | via 18 patenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Oltre 22.500 auto controllate, 13.000 automobilisti sottoposti ad alcol test, 262 positivi, 293ritirate. È il bilancio dell’Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) organizzata negli ultimi dueda Regione Lombardia. Iniziativa in collaborazione con le Polizie locali e Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. In tutto 95 Comuni capofila nelle operazioni dello scorso fine settimana (20 e 21 settembre) e in quello precedente (13 e 14 settembre) con 2.151 gli operatori coinvolti, assieme a 12 pattuglie della Polizia, 19 dei Carabinieri e 1 della Guardia di Finanza. Ed ancora 2.506 verbali elevati e 148 tra fermi e sequestri.