Non lo doveva nominare Grande Fratello Iago Garcia censurato dalla regia | tira in ballo proprio lui

(Di lunedì 23 settembre 2024)mentre parladi una ‘persona’ scomoda all’edizione di quest’anno. Attimi di tensione all’interno della casa, anzi, in, dopo che il famoso attore de Il Segreto ha voluto mettere qualche puntino sulla i. Non si sa bene perché o cosa abbia spintoa fare queste affermazioni che, chi conosce le dinamiche di questi programmi, sono molto delicate. Si tratta infatti di argomenti in grado di mettere nei guai chiunque in pochi istanti. >> “Mi piace lei”., Javier: è scoccata la scintilla per la bellissima della casa Tuttavia, ieri sera, in giardino, alcuni gieffini si sono radunati in per parlare di queste prime giornate che dobbiamo ammetterlo: sono piacevoli e interessanti. Eha fatto notare come le donne siano in maggioranza.