Non aprite quella porta torna al cinema dal 23 al 25 settembre

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nonaldal 23 al 25Midnight Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta horror,tografica e home video, è lieta di festeggiare oggi l’arrivo aldell’evento horror dell’anno. Dal 23 al 25, in occasione del 50° anniversario di uno dei più grandi capolavori dell’horror, Nondi Tobe Hooper risul grande schermo in Italia con una nuova, straordinaria versione restaurata in 4K. Questo iconico film, proiettato per la prima volta neiitaliani in versione originale sottotitolata, sarà disponibile inversione integrale, frutto di un meticoloso restauro supervisionato dallo stesso Hooper.