MotoGp Emilia-Romagna | Bagnaia cade vince Bastianini davanti a Martin

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Vittoria di Eneaoggi 22 settembre in. Con un sorpasso all’ultimo giro, sul quale ci sarà da discutere, supera e batte Jorgeil Gp dell’a Misano. Perde terreno in classifica Peccoche mentre rincorreva i primi due è scivolato via a 7 giri dal termine perdendo punti importanti. Sul gradino più basso del podio si piazza Marc Marquez.conquista il 100esimo Gp per la Ducati a Misano in. Dopo la caduta disul finale della gara,passandoall’ultimo giro in un finale thrilling, gli fa un bel regalo, rosicchiando punti al leader del Mondiale. Quarto si piazza Bezzecchi e quinto Morbidelli, poi Vinales, Quartararo, A. Espargaro, Alex Marquez e decimo Oliveira.