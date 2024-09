Morta la zia di Jannik Sinner | Vorrei che tu sapessi quanto eri preziosa Le aveva dedicato la vittoria agli Us Open

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Subito dopo aver vinto gli Used essersi messo alle spalle il caso Clostebol,era volato da New York all’Italia e poi era partito verso la sua Sesto. Tutto per andare a incontrare zia Margith, alla quale il campione altoatesinolastorica nello Slam americano. Il primo pensiero era stato per lei: “Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non soancora sarà nella mia vita”. Domenica 22 settembre la zia di, sorella della madre Siglinde, èa soli 56 anni dopo una brutta malattia. La notizia è stata comunicata dalla famiglia-Rauchegger con un necrologio in tedesco. “che tueri“, è l’incipit del necrologio. “Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa”.