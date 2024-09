Meret infortunato Caprile titolare | la reazione dei tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’infortunio di Alexin Juventus-apre a nuovi scenari: ecco ladeidelsull’impiego diLe gerarchie sono state ben definite da Antonio Conte prima ancora di cominciare la sua avventura con il. Uno dei primi problemi da risolvere per il tecnico riguardava proprio la porta, ossia annunciare quale sarebbe stato il numero 1 azzurro nel corso della stagione. Con un contratto ad un anno dalla scadenza, era ovvio mettere in dubbio la permanenza di Alex. Ma Conte l’ha blindato, dandogli piena fiducia e relegando a, tornato dal prestito all’Empoli, il ruolo di secondo. Ora la grande opportunità per l’ex Bari, che si è conquistato un posto in Serie A offrendo ottime prestazione in cadetteria.tornerà con ogni probabilità solo dopo la sosta, quando all’ottava giornata ilaffronterà l’Empoli in trasferta.