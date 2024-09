Meloni Italia convinta sostenitrice del multilateralismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Viviamo un tempo di crisi, però le crisi nascondo sempre una opportunità. Del resto la parola crisi deriva dal greco crisis, che significa scelta, decisione: le crisi costringono a mettersi in discussione, a schierarsi, non consentono di tentennare. Nessuno stato può governare le crisi del nostro tempo, per questo l'è unadele della sua istituzione più rappresentativa che è l'Onu, nella quale ogni voce viene ascoltata: il luogo nel quale siamo chiamati ad imparare, a capirci e a rispettarci": lo afferma la premier Giorgiaparlando al Vertice del futuro all'Onu.