Lorenzo Musetti batte Kachmazov in due set e vola in finale a Chengdu

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha conquistato l’accesso innell’ATP 250 di2024. Un altro step messo a segno da parte della testa di serie numero uno del tabellone, che nel penultimo atto dell’evento in corso sul cemento cinese, ha fermato la corsa del qualificato russo Alibekcon il punteggio di 6-4 6-2. Un match in realtà a tratti più complicato di quanto non dica lo score, come testimonia la durata di 1h e 43?. Si tratta della quintaa livello ATP per il classe ’02 carrarino, che proverà domani a conquistare il primo titolo stagionale dopo essersi fermato all’ultimo atto sia al Queen’s che a Umag, oltre che nei challenger di Cagliari e Torino. Un titolo che in bacheca manca dall’ottobre 2022, quando trionfò a Napoli. Il suo sfidante uscirà dal match che vedrà opposti a breve il tedesco Hanfmann e il giovane talento cinese Shang.