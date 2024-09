La grande scoperta della Meloni trumpiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 23 settembre 2024) Da giorni diversi quotidiani, non solo italiani, dedicano articoli più o meno costernati all’inaspettata scelta di Giorgia, che oggi sarà a New York per l’Assemblea generale dell’Onu e dovendo ricevere un’onorificenza dall’Atlanti Council ha deciso di farsela consegnare, pensate un po’, dal suoamico Elon Musk. L’uomo che ha trasformato Twitter, ora X, nella sentina di tutte le peggiori follie estremiste e il suo personale account in quello del più scatenato propagandista trumpiano (tanto da essere finito perfino sotto indagine dei servizi segreti per un tweet, poi cancellato, in cui si domandava come mai nessuno attentasse alla vita di Joe Biden e Kamala Harris). A poco più di un mese dalle elezioni per la Casa Bianca, la scelta non poteva passare inosservata.