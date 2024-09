Jannik Sinner morta la zia Meggi | le parole di affetto e gratitudine

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) La chiamava affettuosamente “”, come il resto della famiglia. Ma, purtroppo, ha dovuto dirle addio.ha perso l’adorata zia Margith, scomparsa a soli 56 anni dopo una lunga malattia. È a lei che la stella del tennis aveva dedicato la sua storica vittoria agli US Open, riconoscendola per ciò che è stata: una seconda mamma, un sostegno nei momenti difficili ma soprattutto la protagonista di alcuni dei ricordi più belli della sua vita. Il commosso addio a Margith “” Rauchegger A condividere la triste notizia è stata la famiglia di, profondamente scossa dalla perdita di zia. “Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa – si legge -. Accompagneremo la nostra caramartedì 24 settembre alle 13:45, partendo dalla chiesa dell’ospedale, alla chiesa parrocchiale di Villabassa per la funzione di commiato”.