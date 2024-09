Istat giù il Pil 2023 ma è una buona notizia | ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’ha rivisto al ribasso il tasso di crescita del Pil per il, correggendo le stime precedenti. Ma, sorprendentemente, questa riduzione nasconde unaper i conti pubblici: i dati economici degli ultimi tre anni mostrano una crescita maggiore di quanto precedentemente stimato, con un impatto positivo sui principali indicatori fiscali, come il rapporto deficit/Pil e il debito pubblico. La revisione del Pil: 43 miliardi in più nelLa correzione segnalata dall’riguarda il Pil nominale, ma se quello delè in leggera discesa, pesano i ritocchi al rialzo per gli anni precedenti. In particolare, il Pil del 2021 è stato rivisto con un incremento di 21 miliardi, quello del 2022 di 34 miliardi, e neldi 43 miliardi rispetto alle stime di marzo 2024.