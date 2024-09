I social e l’intelligenza artificiale | un nuovo capitolo dell’Era digitale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 23 settembre 2024) Life&People.it Inetwork hanno cambiato radicalmente il modo in cui ci connettiamo, comunichiamo e consumiamo informazioni; da semplici piattaforme per la condivisione di foto e post, sono diventati il centro di gravità della vita, ma con l’avanzare del(IA), siamo testimoni di un’evoluzione che trasforma la natura stessa di queste piattaforme. Come stanno cambiando imedia sotto l’influenza di tecnologie intelligenti e quali implicazioni comporta questa simbiosi? L’evoluzione deinetwork grazie alle tecnologie intelligenti L’introduzione dell’IA neimedia non si limita più a migliorare la user experience attraverso algoritmi di suggerimento. Stiamo assistendo ad un passaggio fondamentale: la tecnologia è diventata protagonista, non solo spettatrice.