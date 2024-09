Grazie Amadeus per avermi voluto e non solo oggi ma anche al Festival di Sanremo | Baby Gang al Suzuki Music Party dopo i problemi con la giustizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tra gli ospiti del, condotto dasul Nove, c’erache ha presentato con Emma il nuovo singolo “Hangover” e il brano “Liberi”, poi si è concesso per una chiacchierata con il conduttore dello show.stesso ha spiegato: “L’avrei portato aldise non fosse successo quello che poi è accaduto (il riferimento è alle numerose causa legali dei mesi scorsi; ndr), ascoltavo due canzoni una è ‘Liberi’ quella che ascolterete ora, l’altra uscirà a breve. Credo che il rap sia una forma di libertà, la libertà di raccontare la propria vita. Nei tuoi pezzi c’è la tua storia“. Il diretto interessato ha risposto: “Questo testo parla di libertà in tutti i modi: libertà di essere donna, uomo, qualunque cosa. Nella libertà si esprime l’arte, penso sia giusto tutti siano liberi di fare ciò che si vuole pur sempre nel rispetto.