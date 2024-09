Giovani e smartphone il primo cellulare arriva a 11 anni | Perché a quell’età ce l’hanno tutti Gli esperti | Ma sarebbe meglio regalarlo a 14

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 – ?Ilviene concesso spesso a 11(nel 52,7% dei casi) anche se le famiglie stesse concordano sul fatto cheattendere i 14. E il livello di istruzione dei genitori sembra influire in questa scelta. All’aumentare del titolo di studio, in particolare, le famiglie sono più caute: aumenta l’età in cui è stato consentito loe si riduce pure l’abitudine di permettere al figlio di navigare da solo in rete. Sono alcuni dei dati che emergono nell’ultimo report dell’“Indagine su genitori, figli e docenti” realizzato - nell’ambito del Patto Educativo Digitale della città di Milano - dal team di ricercatori guidati dal sociologo Marco Gui. Sono state intervistate complessivamente circa settemila persone tra alunni, famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici.