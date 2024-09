Fragile negli Stati chiave | il duello con Trump non ha rafforzato Harris

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le elezioni statunitensi sono iniziate: in Virginia, Minnesota e South Dakota gli elettori possono votare e tutto ciò che accade può avere un impatto immediato sui risultati. Ma da che parte pendono i cittadini? La maggior parte di loro ritiene che la vicepresidente e candidata del Partito democratico alla presidenza degliUniti, Kamala, abbia vinto il suo primo e unico dibattito con l'avversario repubblicano Donald, il 10 settembre scorso, ma che tale vittoria non ha influito in misura sensibile sui sondaggi in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. È quanto afferma Politico, secondo cui tra i due duellanti si prefigura un testa a testa.