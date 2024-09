Filippo Turetta | Spero che finisca presto il mio pensiero alla mia famiglia Iniziato il processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Èilper ildi, la studentessa massacrata dal fidanzato,, con cui aveva interrotto la relazione. “Farò in modo di partecipare alsolo quando è necessario,che” sarebbe state, secondo LaPresse da fonti accreditate, le parole, 22 anni. Il giovane rischia l’ergastolo: deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere. “Il miovamia, a mio fratello e ai miei genitori, che vengono continuamente fermati dai giornalisti” avrebbe detto l’imputato.fu uccisa con 75 coltellate, nel novembre 2023, in un parcheggio a Fossò. Il suo cadavere fu poi gettato in un canalone.