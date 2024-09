Europa League | le rivali delle italiane della prima giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma 22 settembre 2024 - Il weekend di calcio va già in archivio con i campionati, e lascia spazio alle competizioni continentali. Se settimana scorsa infatti inè cominciata la stagione di Champions, questo mercoledì sarà il momento di levare il sipario invece sulla stagione di. Il secondo trofeo per clubUefa proprio come la sorella maggiore, ha subito un restyling e non sarà più composta da 32 squadre suddivise in gironi da 4 squadre ciascuna, una per fascia di appartenenza legata alla posizione nel ranking, ma si giocherà in un campionato unico dove l'algoritmo ha sorteggiato per ogni formazione 8 avversarie (due per ogni fascia di riferimento). Ricalcato così il formatChampions per una competizione che vedrà il suo ultimo capitolo giocarsi il 21 maggio 2025, al San Mames di Bilbao, "la Catedral" del calcio basco.