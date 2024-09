Dieci anni di Brebemi | un sacrificio ambientale spropositato per i pochi veicoli che la usano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Adall’inaugurazione della, la A35 che collega Brescia, Bergamo e Milano, il bilancio della sua inefficacia e del suo impattoè ancora al centro del dibattito pubblico. Si è realizzata una autostrada di 62 km, quando per l’Autorità di Regolazione Trasporti (delibera 70/2016) e per gli economisti del settore gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali sono per tratte superiori a 180 km. Nel caso di, vi sono significative inefficienze di costo, fortemente crescenti al ridursi dell’estesa. Due proroghe della concessione di 6l’una e un contributo pubblico di 320 milioni (260 milioni dallo Stato e 120 milioni dalla Regione Lombardia) hanno salvato l’autostrada dal default.