Chi è Ofelia Passaponti la 24enne di Siena che ha vinto Miss Italia 2024

(Di lunedì 23 settembre 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 22 settembre- Una ragazza solare, simpatica, che ha una parlantina svelta. Pensare che tra i motivi per cui si era iscritta ac’era la possibilità di una crescita personale anche nel sapersi rapportare meglio con gli altri., la vincitrice èdi, 24 anni di, ha imparato subito la lezione. Otto anni dopo Rachele Risaliti, ora moglie del calciatore della Lazio Gaetano Castrovilli, la Toscana ha una sua nuova. Da buona senese è un’appassionata di Palio e la sua contrada è quella dell’Istrice per la quale fa un tifo sfegatato.è laureanda magistrale in strategia e tecniche della comunicazione all’Università di. Una sportiva vera che pratica pallavolo, sci e ha lavorato come hostess in convegni.