Chef gourmet | in Svizzera piovono stelle tedesche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quest’anno tocca ai tedeschi. Sono loro,carichi diMichelin, onusti di blasoni conferiti da chi apprezza e sa valutare l’alta cucina. Sarà il drappello germanico di dieci super cuochi a far brillare S.Pellegrino Sapori Ticino 2024. La rassegna gastronomica, forse la più chic d’Europa, si svolge a Lugano e in altre località del Canton Ticino, con cene nei migliori hotel, dove gliresidenti ospitano i cuochi esteri protagonisti. Ed è difficile trovare un posto a tavola, perché l’iniziativa richiama commensali non solo dalla, ma dalla Francia e dall’Italia, Milano in testa. Il bacino d’utenza, come si dice, non è trascurabile. La kermesse inizia il 29 settembre e prosegue fino al 29 novembre. Siamo all’edizione numero 18: la rassegna è diventata maggiorenne, portando in Ticino, un anno dopo l’altro, la migliore cucina del continente e del mondo.